У Татарстані вибухало на заводі з виробництва "Шахедів": перші подробиці

"Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди/герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало", - розповів він.

Зазначимо, що про вибухи в Єлабузі стало відомо близько 13:00. Місцеві жителі повідомляли, що в регіоні збивають безпілотники. У мережі також публікували відео.

Пізніше російська влада підтвердила атаку БПЛА на Єлабугу. Мер міста Рустем Нурієв повідомив, що над територією району було збито безпілотник.

"Сьогодні над територією Єлабузького району засобами ППО було збито БПЛА. Фахівці екстрених служб на місці, ведеться вся необхідна робота", - розповів він, додавши, що нібито жертв і постраждалих немає.

Масштаби виробництва дронів у Алабузі РФ

Як зазначив Коваленко, понад 6 тисяч "Шахедів" виробили росіяни в Алабузі у 2024 році, і тисячі дронів приманок.

"Цього року була поставлена задача росіянами виробляти в Алабузі від 8 до 10 тисяч дронів за рік і від 15 тисяч дронів-обманок", - зазначив він.

Що відомо про Алабугу