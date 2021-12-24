На Ташлыкской ГАЭС произвели пуск третьего гидроагрегата

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул важную роль в увеличении мощностей Ташлыкской ГАЭС для обеспечения маневрирования энергосистемы и покрытия пиковых нагрузок. Это важный вклад в успешную интеграцию украинской и европейской энергосистем.

"Пуск третьего гидроагрегата ТГАЭС - это наш шаг к синхронизации с энергосистемой ЕС, а также ощутимый сдвиг на пути к энергетической независимости Украины. Введение в работу гидроагрегата №3 увеличит установленную мощность Ташлыкской ГАЭС до 453 МВт, что не только окажет положительное влияние на стабильность работы энергосистемы Украины, но станет заметным вкладом в дальнейшую декарбонизацию экономики Украины", - отметил министр.

По словам руководителя "Энергоатома" Петра Котина, запуск 3-го гидроагрегата создает новые возможности для балансировки и более эффективной работы отечественной атомной генерации, что особенно актуально при прохождении зимних пиковых нагрузок.

"Успешное испытание и дальнейшее подключение третьего гидроагрегата ТГАЭС к энергосистеме Украины является очередным шагом в развитии "Энергоатома", очередным успешно реализованным инвестиционным проектом компании, очередным вкладом в развитие энергетической независимости нашей страны. Пуск третьего гидроагрегата сегодня - главное праздничное событие и наш подарок ко Дню энергетика", - заметил Котин.

Работа тремя гидроагрегатами Ташлыкской ГАЭС не предусматривает поднятие уровня Александровского водохранилища, который сейчас составляет 16 метров - соответственно, запуск третьего гидроагрегата не повлечет за собой никаких негативных последствий для окружающей среды. Проект развития ТГАЭС предусмотрены многочисленные природоохранные, защитные и компенсационные мероприятия. При этом на финансирование социальных и экологических мер прилегающих территорий заложено 910,6 млн. грн. По состоянию на 1 октября 2021 г. их фактическое финансирование составляет 211,6 млн грн.