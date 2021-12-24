ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Ташлыкской ГАЭС произвели пуск третьего гидроагрегата

Новина українською →
Украина, Пятница 24 декабря 2021 14:39
На Ташлыкской ГАЭС произвели пуск третьего гидроагрегата Фото: министр энергетики Герман Галущенко (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции, входящей в состав Южно-Украинского энергокомплекса, успешно произвели первый испытательный пуск гидроагрегата №3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул важную роль в увеличении мощностей Ташлыкской ГАЭС для обеспечения маневрирования энергосистемы и покрытия пиковых нагрузок. Это важный вклад в успешную интеграцию украинской и европейской энергосистем.

"Пуск третьего гидроагрегата ТГАЭС - это наш шаг к синхронизации с энергосистемой ЕС, а также ощутимый сдвиг на пути к энергетической независимости Украины. Введение в работу гидроагрегата №3 увеличит установленную мощность Ташлыкской ГАЭС до 453 МВт, что не только окажет положительное влияние на стабильность работы энергосистемы Украины, но станет заметным вкладом в дальнейшую декарбонизацию экономики Украины", - отметил министр.

По словам руководителя "Энергоатома" Петра Котина, запуск 3-го гидроагрегата создает новые возможности для балансировки и более эффективной работы отечественной атомной генерации, что особенно актуально при прохождении зимних пиковых нагрузок.

"Успешное испытание и дальнейшее подключение третьего гидроагрегата ТГАЭС к энергосистеме Украины является очередным шагом в развитии "Энергоатома", очередным успешно реализованным инвестиционным проектом компании, очередным вкладом в развитие энергетической независимости нашей страны. Пуск третьего гидроагрегата сегодня - главное праздничное событие и наш подарок ко Дню энергетика", - заметил Котин.

На Ташлыкской ГАЭС произвели пуск третьего гидроагрегата

Работа тремя гидроагрегатами Ташлыкской ГАЭС не предусматривает поднятие уровня Александровского водохранилища, который сейчас составляет 16 метров - соответственно, запуск третьего гидроагрегата не повлечет за собой никаких негативных последствий для окружающей среды. Проект развития ТГАЭС предусмотрены многочисленные природоохранные, защитные и компенсационные мероприятия. При этом на финансирование социальных и экологических мер прилегающих территорий заложено 910,6 млн. грн. По состоянию на 1 октября 2021 г. их фактическое финансирование составляет 211,6 млн грн.

Напомним, Южно-Украинский энергокомплекс в составе Южно-Украинской АЭС, Ташлыкской ГАЭС и Александровской ГЭС - единственное в Украине предприятие с комплексным использованием базовых атомных и маневренных гидро- и гидроаккумулирующих мощностей. Основное назначение ТГАЭС - производство электроэнергии для покрытия вечерних и утренних пиков потребления и использования избыточной ночной энергии.

Достройка Ташлыкской станции предусмотрена Энергетической стратегией Украины до 2035 г. и государственной "Программой развития гидроэнергетики на период до 2026 г.", утвержденной Кабинетом министров Украины 13 июля 2016 г.

Активное строительство 3-го гидроагрегата началось с середины 2020-го с приходом в НАЭК действующего менеджмента.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС
NEWS
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад