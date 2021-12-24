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На Ташлицькій ГАЕС провели пуск третього гідроагрегату

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 14:39
На Ташлицькій ГАЕС провели пуск третього гідроагрегату Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На Ташлицькій гідроакумулювальній електростанції, яка входить до складу Южно-Українського енергокомплексу, успішно провели перший випробувальний пуск гідроагрегату №3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив важливу роль збільшення потужностей Ташлицької ГАЕС для забезпечення маневрування енергосистеми та покриття пікових навантажень. Це важливий внесок у справу успішної інтеграції української та європейської енергосистем.

"Пуск третього гідроагрегату ТГАЕС - це наш крок до синхронізації з енергосистемою ЄС, а також відчутне зрушення на шляху до енергетичної незалежності України. Введення в роботу гідроагрегату №3 збільшить встановлену потужність Ташлицької ГАЕС до 453 МВт, що не тільки позитивно вплине на стабільність роботи енергосистеми України, але й стане помітним внеском у подальшу декарбонізацію економіки України", - зазначив міністр.

За словами керівника "Енергоатома" Петра Котіна, запуск 3-го гідроагрегату створює нові можливості для балансування й більш ефективної роботи вітчизняної атомної генерації, що є особливо актуальним під час проходження зимових пікових навантажень.

"Успішне випробування та подальше підключення третього гідроагрегату ТГАЕС до енергосистеми України є черговим кроком у розвитку Енергоатома, черговим успішно реалізованим інвестиційним проектом Компанії, черговим внеском у розвиток енергетичної незалежності нашої країни. Пуск третього гідроагрегату сьогодні - головна святкова подія і наш подарунок країні з нагоди Дня енергетика", - зауважив Котін.

На Ташлицькій ГАЕС провели пуск третього гідроагрегату

Робота трьома гідроагрегатами Ташлицької ГАЕС не передбачає підняття рівня Олександрівського водосховища, який нині становить 16 метрів - відповідно, запуск третього гідроагрегату не спричинить жодних негативних наслідків для довкілля. Проект розбудови ТГАЕС передбачені численні природоохоронні, захисні й компенсаційні заходи. При цьому на фінансування соціальних та екологічних заходів прилеглих територій закладено 910,6 млн грн. Станом на 1 жовтня 2021 року їх фактичне фінансування становить 211,6 млн грн.

Нагадаємо, Южно-Український енергокомплекс у складі Южно-Української АЕС, Ташлицької ГАЕС і Олександрівської ГЕС - єдине в Україні підприємство з комплексним використанням базових атомних та маневрених гідро- і гідроакумулювальних потужностей. Основне призначення ТГАЕС - виробництво електроенергії для покриття вечірніх і ранішніх піків споживання та використання надлишкової нічної енергії.

Добудова Ташлицької станції передбачена Енергетичною стратегією України до 2035 року та державною "Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 року", затвердженою Кабінетом міністрів України 13 липня 2016 р.

Активне будівництво 3-го гідроагрегату розпочалося із середини 2020-го, з приходом в НАЕК чинного менеджменту.

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