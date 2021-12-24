На Ташлицькій ГАЕС провели пуск третього гідроагрегату

На Ташлицькій гідроакумулювальній електростанції, яка входить до складу Южно-Українського енергокомплексу, успішно провели перший випробувальний пуск гідроагрегату №3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив важливу роль збільшення потужностей Ташлицької ГАЕС для забезпечення маневрування енергосистеми та покриття пікових навантажень. Це важливий внесок у справу успішної інтеграції української та європейської енергосистем.

"Пуск третього гідроагрегату ТГАЕС - це наш крок до синхронізації з енергосистемою ЄС, а також відчутне зрушення на шляху до енергетичної незалежності України. Введення в роботу гідроагрегату №3 збільшить встановлену потужність Ташлицької ГАЕС до 453 МВт, що не тільки позитивно вплине на стабільність роботи енергосистеми України, але й стане помітним внеском у подальшу декарбонізацію економіки України", - зазначив міністр.

За словами керівника "Енергоатома" Петра Котіна, запуск 3-го гідроагрегату створює нові можливості для балансування й більш ефективної роботи вітчизняної атомної генерації, що є особливо актуальним під час проходження зимових пікових навантажень.

"Успішне випробування та подальше підключення третього гідроагрегату ТГАЕС до енергосистеми України є черговим кроком у розвитку Енергоатома, черговим успішно реалізованим інвестиційним проектом Компанії, черговим внеском у розвиток енергетичної незалежності нашої країни. Пуск третього гідроагрегату сьогодні - головна святкова подія і наш подарунок країні з нагоди Дня енергетика", - зауважив Котін.

Робота трьома гідроагрегатами Ташлицької ГАЕС не передбачає підняття рівня Олександрівського водосховища, який нині становить 16 метрів - відповідно, запуск третього гідроагрегату не спричинить жодних негативних наслідків для довкілля. Проект розбудови ТГАЕС передбачені численні природоохоронні, захисні й компенсаційні заходи. При цьому на фінансування соціальних та екологічних заходів прилеглих територій закладено 910,6 млн грн. Станом на 1 жовтня 2021 року їх фактичне фінансування становить 211,6 млн грн.