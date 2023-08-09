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Ташева розповіла, чого Україна очікує від саміту Кримської платформи

Фото: постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

На саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня, обговорюватиметься територіальна цілісність та майбутнє Криму, а також безпека в Азово-Чорноморському регіоні. Окрім того, Україна очікує збільшення кількості країн-учасників саміту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника президента України в АР Крим Таміли Ташевої в ефірі телемарафону.

За її словами, на саміті обговорюватимуть не лише територіальну цілісність Криму, а й майбутнє півострова.

"Які інтеграційні процеси будуть відбуватися, як в економічному плані Крим буде розвиватися. І це в першу чергу складова України. Ми представимо своє бачення, і президент, і прем'єр-міністр й голова Верховної ради. Звісно, що ми очікуємо від міжнародних партнерів підтримку наших дій щодо реінтеграції півострова", - розповіла Ташева.

Окрім того, обговорюватиметься і складова щодо безпеки в Азово-Чорноморському регіоні.

"Ми це обов'язково маємо обговорити. Тому що всі питання, які
пов'язані в тому числі із зерновими коридорами, вони пов'язані з безпекою в Азово-Чорноморському регіоні", - зазначила представник президента.

Вона також наголосила, що Україна очікує, збільшення кількості країн-учасників саміту.

"Формат офлайн і онлайн передбачає більше залучення. Навіть минулого року нас було більше, ніж у 2021-му. Ну й окрім серпневого форуму, ми плануємо й парламентський саміт. Який відбудеться 24 жовтня у Празі. І це теж дуже важливий трек Кримської платформи", - додала Ташева.

Саміт Кримської платформи

Нагадаємо, Кримська платформа - це ініціатива української влади, яка спрямована на актуалізацію питання деокупації півострова у міжнародному порядку денному.

Перший саміт відбувся ще 2021 року, тоді було прийнято спільну декларацію учасників Кримської платформи. У зустрічі взяли участь представники 43 країн.

Головною метою Кримської платформи є консолідація міжнародних зусиль для деокупації Криму, захисту прав та свобод населення півострова, а також посилення безпеки в Європі й на глобальному рівні.

Цьогорічний саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня. На зустріч лідерів запросили, зокрема, й прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

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