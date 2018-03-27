Тарута требует увеличить финансирование науки

Тарута уверен, что выделять на развитие науки требуется не менее 3% от ВВП

Для того, чтобы остановить отток ученых из Украины за границу, нужно в достаточной мере финансировать научные исследования и разработки и не на уровне 0,26% от ВВП как сейчас. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

По его словам, выделять на развитие науки требуется не менее 3% от ВВП.

Так, парламентарий подчеркнул, что Украине нужно платить ученым достойную зарплату и финансировать науку не по остаточному принципу.

"В текущем году на науку выделено всего 0,26% от ВВП, в 2017 году - 0,16%. Я предлагаю, чтобы в госбюджете на научные исследования и разработки выделялось не менее 3% от ВВП. Хороший профессор будет получать минимум 1,5-2 тыс. долларов, академик - 10 тыс. долларов", - пояснил Тарута.

Он напомнил об изменениях в закон "О научной и научно-технической деятельности", которые урегулировали вопрос выплат роялти и в Политехническом университете есть 2 ученых, которые уже получили более 1 млн долларов.

"Поэтому уже есть механизмы, которые позволят ученым быть обеспеченными людьми, мотивировать их работать в Украине, а тех, кто уже уехал, - вернуть назад в Украину. И мне известны факты возвращению ученых обратно в Украину, когда они увидели, что могут реализовывать свои творческие амбиции в нашей стране", - добавил Тарута.