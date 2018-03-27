Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Тарута требует увеличить финансирование науки

НовостиПолитика    27.03.2018 - 09:00
Фото: Сергей Тарута (facebook.com/osnovaparty)
Фото: Сергей Тарута (facebook.com/osnovaparty)

Тарута уверен, что выделять на развитие науки требуется не менее 3% от ВВП

Для того, чтобы остановить отток ученых из Украины за границу, нужно в достаточной мере финансировать научные исследования и разработки и не на уровне 0,26% от ВВП как сейчас. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

По его словам, выделять на развитие науки требуется не менее 3% от ВВП.

Так, парламентарий подчеркнул, что Украине нужно платить ученым достойную зарплату и финансировать науку не по остаточному принципу.

"В текущем году на науку выделено всего 0,26% от ВВП, в 2017 году - 0,16%. Я предлагаю, чтобы в госбюджете на научные исследования и разработки выделялось не менее 3% от ВВП. Хороший профессор будет получать минимум 1,5-2 тыс. долларов, академик - 10 тыс. долларов", - пояснил Тарута.

Он напомнил об изменениях в закон "О научной и научно-технической деятельности", которые урегулировали вопрос выплат роялти и в Политехническом университете есть 2 ученых, которые уже получили более 1 млн долларов.

"Поэтому уже есть механизмы, которые позволят ученым быть обеспеченными людьми, мотивировать их работать в Украине, а тех, кто уже уехал, - вернуть назад в Украину. И мне известны факты возвращению ученых обратно в Украину, когда они увидели, что могут реализовывать свои творческие амбиции в нашей стране", - добавил Тарута.

Партия "Основа" обещает сделать законом Доктрину "Украина 2030" Без оценок и красных чернил: как в Украине реализуется реформа начальной школы
Теги публикации: Тарута Сергей, Партия Основа, образование, наука  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top