Тарута вимагає збільшити фінансування науки

Тарута впевнений, що виділяти на розвиток науки потрібно не менше 3% від ВВП

Для того, щоб зупинити відтік вчених із України за кордон, потрібно в достатній мірі фінансувати наукові дослідження та розробки і не на рівні 0,26% від ВВП, як зараз. Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив народний депутат, лідер партії "Основа" Сергій Тарута.

За його словами, виділяти на розвиток науки потрібно не менше 3% від ВВП.

Так, парламентарій підкреслив, що Україні потрібно платити вченим гідну зарплату і фінансувати науку не за залишковим принципом.

"У поточному році на науку виділено всього 0,26% від ВВП, в 2017 році - 0,16%. Я пропоную, щоб у держбюджеті на наукові дослідження і розробки виділялося не менше 3% від ВВП. Хороший професор буде отримувати мінімум 1,5-2 тис. доларів, академік - 10 тис. доларів", - пояснив Тарута.

Він нагадав про зміни в закон "Про наукову і науково-технічну діяльність", які врегулювали питання виплат роялті і в Політехнічному університеті є 2 вчених, які вже отримали понад 1 млн доларів.

"Тому вже є механізми, які дозволять вченим бути забезпеченими людьми, мотивувати їх працювати в Україні, а тих, хто вже виїхав, - повернути назад в Україну. І мені відомі факти повернення вчених назад в Україну, коли вони побачили, що можуть реалізовувати свої творчі амбіції в нашій країні", - додав Тарута.