Тарнавський пояснив, чому Росія прийняла "непросте рішення" втекти з Херсона

Під час контрнаступу ЗСУ на півдні восени минулого року росіяни прийняли "непросте рішення" щодо втечі з Херсону та правого берега Дніпра через побоювання оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського в програмі "Рік. Херсон".

Він зазначив, що війська РФ були розділені бар'єрним рубежом у вигляді Дніпра. Основна частина сил залишалася на підконтрольній ЗСУ території, де вони проводили наступальну операцію.

"Росіяни розуміли прекрасно, що це угрупування військ могло або потрапити в оточення, або бути знищеним. Для росіян слово "оточення" - це одне із слабких місць. Коли вони чують слово "оточення", вони професійно втікають. Вони вживають таких заходів, що їхнє військо в максимальне оточення не потрапляє. Тобто їм краще втекти з поля бою, але не потрапити в оточення", - сказав Тарнавський.

Звільнення Херсона

Херсон був окупованих в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україні - ще 2 березня. У червні 2022 року ЗСУ пішли в контрнаступ і відкинули окупантів з першої лінії оборони Херсона. Росія намагалась створити ілюзію контролю, оголосивши на окупованих територіях референдум про "приєднання областей до складу РФ".

В той же час у звітах повідомлялось про поступовий відхід росіян з правого берега на лівий - туди перевезли і "владу" регіону, а 9 листопада РФ анонсувала відведення військ з Херсона на лівий берег Дніпра.

Майже рівно рік тому, 11 листопада ЗСУ почали заходити до Херсону, звільнивши місто після багатомісячної окупації.

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