Тарифы не вырастут, но кому-то придется платить больше. Чего ждать от отопительного сезона

"Зима близко и она будет сверхсложной в нашей истории. Отопительный сезон начнется вовремя, тарифы расти не будут, они будут стабильными", - отметил он.

Вместе с тем, он добавил, что когда речь идет о неизменности тарифов, имеется в виду центральное отопление и снабжение горячей водой. Именно эти тарифы не меняются, несмотря на цену газа.

"То, что касается ситуации с индивидуальным отоплением, то на самом деле кое-где цены будут расти. Вместе с органами местного самоуправления, с общинами мы рассматриваем поддерживающие меры, чтобы не оставить украинцев один на один с этой проблемой", - добавил он.

По словам министра, в тех общинах, где есть доступ к альтернативным видам топлива готовятся соответствующие меры, чтобы поддержать граждан.

"Но, в первую очередь, когда мы готовим отопительный сезон, мы должны говорить о центральном отоплении и поставках горячей воды", - подчеркнул Чернышов.