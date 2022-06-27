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Тарифы не вырастут, но кому-то придется платить больше. Чего ждать от отопительного сезона

Фото: тарифы на коммуналку в отопительном сезоне не будут расти (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Отопительный сезон 2022 в Украине будет сверхсложным, но тарифы на коммунальные услуги не вырастут. Вместе с тем, в некоторых общинах все же придется платить больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова в эфире телемарафона.

"Зима близко и она будет сверхсложной в нашей истории. Отопительный сезон начнется вовремя, тарифы расти не будут, они будут стабильными", - отметил он.

Вместе с тем, он добавил, что когда речь идет о неизменности тарифов, имеется в виду центральное отопление и снабжение горячей водой. Именно эти тарифы не меняются, несмотря на цену газа.

"То, что касается ситуации с индивидуальным отоплением, то на самом деле кое-где цены будут расти. Вместе с органами местного самоуправления, с общинами мы рассматриваем поддерживающие меры, чтобы не оставить украинцев один на один с этой проблемой", - добавил он.

По словам министра, в тех общинах, где есть доступ к альтернативным видам топлива готовятся соответствующие меры, чтобы поддержать граждан.

"Но, в первую очередь, когда мы готовим отопительный сезон, мы должны говорить о центральном отоплении и поставках горячей воды", - подчеркнул Чернышов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что до конца войны в Украине вводят мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду.

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ТарифыОтопительный сезон