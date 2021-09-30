Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа

Согласно документу, изменение размера начислений за тепловую энергию т горячую воду потребителям (кроме населения) в связи с ежемесячной сменой цены природного газа, начиная с начислений за октябрь 2021 года отражается ежемесячно в платежных документах, присланных в месяце, следующим за расчетным периодом.

О принятом решении по изменению размера начислений теплоснабжающая организация информирует путем размещения информационного сообщения на официальном веб-сайте органа местного самоуправления и/или на собственном веб-сайте.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, ежемесячное изменение цены природного газа объективно требует пересмотра тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги для потребителей кроме населения.

Кроме того, "процедура пересмотра тарифов органом местного самоуправления может занимать по времени 1,5-2 месяца, что не позволяет предприятию теплоснабжения вовремя реагировать на ценовые изменения и иметь источник для расчетов за природный газ".

"Следовательно, учитывая указанное, учитывая необходимость сбалансирования интересов субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, потребителей тепловой энергии и коммунальных услуг категории, а именно, бюджетных учреждений и других потребителей, а также государства в части начисления и оплаты справедливой стоимости услуг по теплоснабжению, учитывая ежемесячное изменение стоимости природного газа, предлагается определить возможность изменения предприятиями теплоснабжения размера начисленной потребителям платы за тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды в случае изменения для них цены природного газа, используемого для производства тепловой энергии и предоставления коммунальных услуг", - говорится в документе.