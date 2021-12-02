Тарифы на распределение газа изменятся с 1 января: в каких регионах будут платить больше всего

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила новые на распределение газа. Планируется, что эти тарифы вступят в силу с 1 января 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЕКП.
Открытое обсуждение проектов постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов на услуги распределения природного газа для операторов газораспределительных систем состоится 13-15 декабря 2021 года.
Планируется утвердить следующие тарифы:
|Название предприятия
|Тариф грн за кубометр (без НДС)
|"Черновцыгаз"
|2,14
|"Харьковгаз"
|1,99
|"Гадячгаз"
|1,99
|"Лубныгаз"
|1,99
|"Закарпатгаз"
|1,99
|"Николаевгаз"
|1,99
|"Уманьгаз"
|1,95
|"Ивано-Франковскгаз"
|1,86
|"Мелитопольгаз"
|1,84
|"Коростышевгаз"
|1,82
|"Тисменицагаз"
|1,79
|"Полтавагаз"
|1,76
|"Винницагаз"
|1,76
|"Черниговгаз"
|1,76
|"Тернопольгаз"
|1,75
|"Житомиргаз"
|1,70
|"Львовгаз"
|1,69
|"Херсонгаз"
|1,62
|"Волыньгаз"
|1,57
|"Луганскгаз"
|1,57
|"Ровногаз"
|1,56
|"Хмельницкгаз"
|1,54
|"Кировоградгаз"
|1,49
|"Киевоблгаз"
|1,46
|"Мариупольгаз"
|1,45
|"Кременецкое УПРГ"
|1,36
|"Сумыгаз"
|1,34
|"Днепропетровскгаз"
|1,26
|"НГХП "Сирка"
|1,21
|"Донецкоблгаз"
|1,18
|"Одессагаз"
|1,09
|"Терноплльгоркгаз"
|1,06
|"Шепетовка"
|1,06
|"Запорожгаз"
|0,92
|"Днепрогаз"
|0,90
|"Черкассыгаз"
|0,57
|"Криворожгаз"
|0,53
|"Кременчуггаз"
|0,46
|"Харьковгоргаз"
|0,43
|"Киевгаз"
|0,32
Ранее в НКРЭКУ заявили, что корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов.