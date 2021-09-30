ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Тарифы повышать не будут": Филатов рассказал о решении конгресса при президенте

Новина українською →
Днепр, Четверг 30 сентября 2021 17:31
"Тарифы повышать не будут": Филатов рассказал о решении конгресса при президенте Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

30 сентября в столице во время заседания Конгресса при Президенте Украины мэр Днепра Борис Филатов и руководители других украинских городов подписали меморандум между Палатой местных властей и Офисом президента, а также правительством и НАК "Нафтогаз".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова.

Документ предусматривает, что в грядущем отопительном сезоне тарифы для населения не повысят.

Комментируя принятие такого решения, Борис Филатов назвал подготовку к нему бесценным опытом, отметив, что этому предшествовали тяжелые переговоры.

"Всем участникам переговоров удалось сделать практически невозможное. Наш сегодняшний опыт в рамках Конгресса должен стать теперь правилом, а не исключением. Потому что у нас одна страна и нам нечего делить", - сказал мэр Днепра во время выступления на конгрессе. Он отметил: сейчас эта площадка для переговоров работает и дает результаты - несмотря на опасения скептиков.

По словам Филатова, решение тарифного вопроса стало доказательством того, что даже сложные проблемы в стране можно преодолеть совместными усилиями: "Местное самоуправление наконец увидело надежного партнера в центральной власти. А та, в свою очередь, наконец поняла значение и вес местного самоуправления. Я хотел бы сказать особые слова благодарности президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что справедливо и объективно выслушивал обе стороны".

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский во время заседания также отметил, что сейчас нет соревнований между центральной и местной властями.

"Главное, что к отопительному сезону - к этому финишу - мы приходим вместе. И важно, от этого наши граждане только выиграют", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал заявление министра Олега Немчинова, посчитавшего, что ответственность за формирование тарифов лежит исключительно на органах местного самоуправления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Филатов
NEWS
Ляшко оценил вероятность локдауна в Украине
Ляшко оценил вероятность локдауна в Украине
DAILY
Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса