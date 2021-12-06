Тарифы на отопление, газ и э/э вырастут в следующем году на 15-20%, - консенсус-прогноз

По данным прогноза, газ для населения подорожает на 20%. Среднегодовая цена на импортируемый природный газ ожидается на уровне 347,5 долларов.

Кроме того, тарифы на перевозки железнодорожным транспортом в 2022 году вырастут на 13,5%.

Консенсус-прогноз - это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами министерств, государственных институтов, аналитических центров, инвесткомпаний и банков. Прогнозные показатели, предоставленные участниками опроса, не являются официальными прогнозами учреждений, а лишь экспертными оценками специалистов.