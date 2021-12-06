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Тарифы на отопление, газ и э/э вырастут в следующем году на 15-20%, - консенсус-прогноз

Автор: Александр Белоус

В 2022 году рост тарифов на горячую воду и отопление ожидается на уровне 16%. Электроэнергия подорожает для населения на 17,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выпуск консенсус-прогноза " Украина: вызовы и угрозы постпандемического развития (октябрь 2021 года)", который обнародован на сайте Минэкономики.

По данным прогноза, газ для населения подорожает на 20%. Среднегодовая цена на импортируемый природный газ ожидается на уровне 347,5 долларов.

Кроме того, тарифы на перевозки железнодорожным транспортом в 2022 году вырастут на 13,5%.

Консенсус-прогноз - это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами министерств, государственных институтов, аналитических центров, инвесткомпаний и банков. Прогнозные показатели, предоставленные участниками опроса, не являются официальными прогнозами учреждений, а лишь экспертными оценками специалистов.

Напомним, по данным консенсус-прогноза, курс гривны к доллару в декабре 2021 года составит 27,50 гривен за доллар.

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