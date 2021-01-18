Тарифные убытки "Хмельницкгаза" за 2020 год составили около 38,5 млн гривен

Резкий рост цен на газ, который АО "Хмельницкгаз" покупает для технологических потребностей за тарифные средства, привел к получению убытков по итогам 2020 года. С начала этого года рост цен на газ ускорился, поэтому новые тарифы также уже не покрывают всех обоснованных затрат опретора ГРМ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"АО "Хмельницкгаз" почти 40% от полученных тарифных средств направляет на закупку объемов газа для технологических нужд. Однако, за второе полугодие 2020 года цена на газ выросла на 54%, в то время, как в прошлогоднем тарифе на распределение его стоимость была на треть ниже", - говорится в сообщении.

Как следствие, за счет существенной разницы в цене газа и стоимостью газа, заложенной в тарифе АО "Хмельницкгаз", газораспределительная компания за 2020 год получила убытки в сумме 38,5 млн гривен.

"Самой большой статьей расходов в тарифе является именно приобретение газа на производственно-технологические потребности, - говорит финансовый директор АО "Хмельницкгаз" Александр Храпицкий. - Ведь именно технологический газ используется для создания и круглосуточной поддержки надлежащего давления в сетях, чтобы энергоноситель мог двигаться по газопроводам к потребителям. Сейчас он приобретается исключительно по рыночной цене, с применением тендерных процедур".

В компании отметили, что аналогичная ситуация сложилась и с тарифами на распределение, установленными на 2021 год.

"Из-за резкого скачка цены на рынке, действующий с 1 января 2021 тариф на распределение снова не покрывает всех экономически обоснованных расходов на приобретение технологического газа для АО "Хмельницкгаз", - говорится в сообщении.

В тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена ​​на уровне 5 800 гривен за тысячу куб. м. Поэтому, по словам пресс-службы, АО "Хмельницкгаз" не смогло приобрести газ на украинской энергетической бирже и, соответственно, не получило никаких предложений. Компания дважды, 29 и 30 декабря 2020 года объявляла торги с целью закупки технологического газа, но так и не смогла приобрести ресурс на предусмотренные в тарифе средства.

"В тексте Меморандума с МВФ, подписанного президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все расходы операторов ГРМ. Поэтому последствиями невыполнения Меморандума с МВФ станут рост рисков дестабилизации газоснабжения потребителей области, разбалансировка на уровне операторов ГРМ и доведение предприятий отрасли к дефолту уже в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.