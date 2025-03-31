Тарифна політика Трампа накрутила ціни на золото

Ціни на золото перевищили 3100 доларів за унцію, досягнувши рекордного максимуму. Побоювання з приводу інфляції через мита США призвели до того, що актив-притулок показав найсильніший квартал з 1986 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Злитки золота продовжили своє вражаюче зростання, внаслідок якого з початку року вартість металу зросла приблизно на 18%.
Спотове золото 31 березня підскочило на 1,1% до 3 117 доларів за унцію.
Минулого року вартість дорогоцінних металів зросла більш ніж на 27%. Зростанню безпечного активу сприяла низка чинників, включно зі сприятливим фоном грошово-кредитної політики та активними покупками центральними банками.
"Зростання цін на золото є відображенням занепокоєння з приводу тарифів. Побоювання, що ці тарифи стримуватимуть зростання і потенційно призведуть до зниження економічних показників, підтримують золото", - сказав Нітеш Шах, стратег із сировинних товарів у WisdomTree.
Очікується, що президент США Дональд Трамп оголосить про введення відповідних мит 2 квітня, а автомобільні мита набудуть чинності 3 квітня.
Поєднання інших чинників, включно зі ставками на зниження відсоткових ставок, покупками центральними банками і попитом на біржові фонди, сприяло рекордному зростанню цін на неприбуткові злитки.
"Ціни на золото можуть скласти близько 3500 доларів приблизно в цей самий час наступного року, і це відображає збережені високі настрої щодо металу, насамперед, з урахуванням усіх геополітичних ризиків, що зберігаються", - сказав Шах.
Трамп заявив, що він "злий" на Володимира Путіна і введе вторинні мита в розмірі 25-50% для покупців російської нафти, якщо вважатиме, що Москва блокує його зусилля з припинення війни проти України.
Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець 2025 року з 3100 до 3300 доларів за унцію. Інвестбанк вважає, що перемир'я між Росією та Україною може ненадовго знизити ціну.