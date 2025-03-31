Тарифна політика Трампа накрутила ціни на золото

Ціни на золото перевищили 3100 доларів за унцію, досягнувши рекордного максимуму. Побоювання з приводу інфляції через мита США призвели до того, що актив-притулок показав найсильніший квартал з 1986 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Злитки золота продовжили своє вражаюче зростання, внаслідок якого з початку року вартість металу зросла приблизно на 18%.

Спотове золото 31 березня підскочило на 1,1% до 3 117 доларів за унцію.

Минулого року вартість дорогоцінних металів зросла більш ніж на 27%. Зростанню безпечного активу сприяла низка чинників, включно зі сприятливим фоном грошово-кредитної політики та активними покупками центральними банками.

"Зростання цін на золото є відображенням занепокоєння з приводу тарифів. Побоювання, що ці тарифи стримуватимуть зростання і потенційно призведуть до зниження економічних показників, підтримують золото", - сказав Нітеш Шах, стратег із сировинних товарів у WisdomTree.

Очікується, що президент США Дональд Трамп оголосить про введення відповідних мит 2 квітня, а автомобільні мита набудуть чинності 3 квітня.

Поєднання інших чинників, включно зі ставками на зниження відсоткових ставок, покупками центральними банками і попитом на біржові фонди, сприяло рекордному зростанню цін на неприбуткові злитки.

"Ціни на золото можуть скласти близько 3500 доларів приблизно в цей самий час наступного року, і це відображає збережені високі настрої щодо металу, насамперед, з урахуванням усіх геополітичних ризиків, що зберігаються", - сказав Шах.

Трамп заявив, що він "злий" на Володимира Путіна і введе вторинні мита в розмірі 25-50% для покупців російської нафти, якщо вважатиме, що Москва блокує його зусилля з припинення війни проти України.