Тарифная политика Трампа взвинтила цены на золото

Цены на золото превысили 3100 долларов за унцию, достигнув рекордного максимума. Опасения по поводу инфляции из-за пошлин США привели к тому, что актив-убежище показал самый сильный квартал с 1986 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Слитки золота продолжили свой впечатляющий рост, в результате которого с начала года стоимость металла выросла примерно на 18%.

Спотовое золото 31 марта подскочило на 1,1% до 3 117 долларов за унцию.

В прошлом году стоимость драгоценных металлов выросла более чем на 27%. Росту безопасного актива способствовал ряд факторов, включая благоприятный фон денежно-кредитной политики и активные покупки центральными банками.

"Рост цен на золото является отражением беспокойства по поводу тарифов. Опасения, что эти тарифы будут сдерживать рост и потенциально приведут к снижению экономических показателей, поддерживают золото", - сказал Нитеш Шах, стратег по сырьевым товарам в WisdomTree.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп объявит о введении ответных пошлин 2 апреля , а автомобильные пошлины вступят в силу 3 апреля.

Сочетание других факторов, включая ставки на снижение процентных ставок, покупки центральными банками и спрос на биржевые фонды, способствовало рекордному росту цен на неприбыльные слитки.

"Цены на золото могут составить около 3500 долларов примерно в это же время в следующем году, и это отражает сохраняющиеся высокие настроения в отношении металла, в первую очередь, с учетом всех сохраняющихся геополитических рисков", - сказал Шах.

Трамп заявил, что он "зол" на Владимира Путина и введет вторичные пошлины в размере 25–50% для покупателей российской нефти, если посчитает, что Москва блокирует его усилия по прекращению войны против Украины.