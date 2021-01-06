Тариф "Звонки для родителей" снова можно подключить оставаясь дома

Киев

Абоненты Киевстар старшего возраста могут перейти на контрактный тариф без интернета "Звонки для родителей" без подписания договора в фирменном магазине компании. С сегодняшнего дня и до 24 января включительно, на время усиления карантинных мер, оператор делает подключение тарифа доступным через колл-центр по номеру 466.

Подключить тариф могут абоненты Киевстар в возрасте от 60 лет, если им не нужен мобильный интернет. Они могут сделать это удаленно, позвонив оператору колл-центра по номеру 466 и назвав свой индивидуальный налоговый номер*.

Затем, до 11 февраля включительно им необходимо посетить магазин Киевстар, чтобы подписать договор и полноценно перейти на условия контрактного обслуживания. Если же абонент не сможет подписать договор в течение этого времени, то он и в дальнейшем будет пользоваться связью, но на условиях тарифа "Киевстар Комфорт" – самого доступного тарифа для абонентов предоплаты.

Напомним, что Киевстар запустил тариф «Звонки для родителей» в январе 2020 года. За год им стали пользоваться почти 200 000 абонентов почтенного возраста. Наибольшей популярностью он пользуется у жителей Днепропетровской, Киевской и Львовской областей. Как показывает статистика, абоненты с этим тарифом говорят в среднем 950 минут в месяц. Это в 1,5 раза больше, чем в среднем говорят все абоненты в сети Киевстар.

За 60 грн за месяц в тарифе "Звонки для родителей" абоненты получат безлимитные звонки в сети Киевстар, звонки на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи будут стоить 0,6 грн/мин. Для абонентов со смартфонами предусмотрены бонусные 100 Мб мобильного интернета на случай автоматического обновления приложений.

*ИНН используется только для проверки возраста абонента при переходе на тариф и не будет храниться в информационных системах Киевстар. Работа с персональными данными абонентов осуществляется компанией исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25.8 млн абонентов. Услуги 4G Киевстар доступны на территории, где проживает 86%; населения страны.

Акционер Киевстар – международная Группа VEON Ltd, имеющая офис в Нидерландах. Акции Группы размещаются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 23 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком-рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net www.kyivstar.ua.