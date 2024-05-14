Тариф на світло в Україні найнижчий в Європі, це гальмує відновлення енергосистеми, - Держенергонагляд

Встановлений в Україні тариф на електроенергію для населення є найнижчим в Європі і він гальмує відновлення енергосистеми після російських масованих атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Держенергонагляду Руслана Слободяна.
"Тариф на електроенергію в Україні і наразі, і в мирний час, був найменший у Європі, і це спричиняло певне гальмування розвитку електроенергетики України навіть у мирний час. А зараз, в умовах, коли електроенергетика зазнала значних втрат в обладнанні, це вже стає стримуючим фактором і для аварійно-відновлюваних робіт. Енергетика потребує зараз значного ресурсу", - сказав він.
Слободян додав, що частково цей ресурс Україна отримує у вигляді міжнародної допомоги, але наразі цього недостатньо. Потрібно також залучати і внутрішній ресурс.
Він наголосив, що якщо проаналізувати складову вартості електроенергії, то виявиться, що більша частина її вартості - це складові, які Україна використовує по світовим цінам.
"Це паливо, в першу чергу, також обладнання і матеріали. Всі ці складові українська електроенергетика отримує по світових цінах", - підкреслив Слободян.
Голова Держенергонагляду також додав, що минулорічний перегляд тарифу на електроенергію для населення мав позитивний вплив на енергосистему, яка постраждала внаслідок ворожих обстрілів.
"Головний результат могли спостерігати всі - це стабільне проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років. Ми його пройшли без знеструмлень завдяки тому, що вдалося відновити 3 ГВт генеруючих потужностей, а також великі обсяги обладнання підстанцій оператора систем передачі і операторів систем розподілу", - пояснив він.
У підсумку Слободян сказав, що зараз треба відновити 8 ГВт потужностей і перед енергетиками стоять ще більші виклики. В такому випадку швидкість відновлення енергосистеми залежатиме від наявних у них ресурсів на ремонти.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національний банк України прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.
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