Тариф на передачу електроенергії має ухвалюватися після консультацій з бізнесом, - експерт

Рішення щодо тарифу на передачу електроенергії має ухвалюватися після консультацій з бізнесом та аналізу всіх ризиків, до яких може призвести підвищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар головного консультанта Національного інституту економічних досліджень Івана Уса.

"Необхідний діалог з бізнесом, щоб влада розуміла, для яких галузей є ризики. І тільки на таких діалогах має будуватися політика. Бо якщо приймати рішення щодо підвищення окремих тарифів без консультацій, то це може стати поганим сигналом", - зауважив експерт.

Він підкреслив, що проблеми у окремих галузях української економіки, які вже виникли, є якраз сигналом відсутності діалогу.

"Це черговий сигнал того, що такі розмови повинні бути. Влада повинна знаходити час для того, щоб проводити такі розмови, і отримувати під час цих розмов інформацію, на базі якої можна формувати свої рішення. Бо інакше це може призвести до того, що влада дійсно не буде чути багатьох представників галузей, і це матиме негативний ефект", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП опублікувала проект рішення щодо суттєвого підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів. Серед причин, якими в Комісії пояснили це рішення – необхідність підвищити зарплати в Укренерго, і провести виплати за кредитами.

У свою чергу, Федерація роботодавців України виступила проти цього рішення, і закликала Укренерго провести реструктуризацію своїх кредитів, як це роблять усі держкомпанії, а також оптимізувати витрати, замість підвищення тарифів.