Тариф на передачу электроэнергии не придется повышать, если преодолеть коррупцию, - нардеп

Повышение тарифа на передачу тока можно избежать, если побороть коррупцию и спекуляции на энергорынке.

Об этом написал народный депутат, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

По словам депутата, очередное повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии на 30% - это попытки переложить на бизнес последствия непрофессиональных действий регулятора и прикрытия им спекуляций на энергорынке.

"Теперь, когда бизнес снова будет доплачивать за коррупцию и непрофессионализм наших чиновников комиссии, нужно сделать все, чтобы больше таких перекладываний не происходило. Я уверен, что на самом деле и тарифа в 312 гривен, который они повысили с декабря месяца, достаточно, чтобы содержать энергосистему в балансе. И чтобы получать достаточно денег", - написал Гончаренко.

По его мнению, чтобы избежать дальнейшего повышения тарифа на передачу тока, который НКРЭКУ планирует увеличить в следующем году до 340 грн/МВт., нужно навести порядок на энергорынке и заставить отраслевого регулятора выполнять свои контрольные функции.

"Нужно лишь, чтобы государство самостоятельно выполняла обязательства, которые взяла на себя перед инвесторами в зеленую энергетику, а комиссию заставили прекратить покрывательство манипуляций на рынке, и искусственное доведение до убытков государственных энергетических компаний", - считает Гончаренко.

Он также заверил, что депутаты готовы принять все необходимые для этого законы.

"Со своей стороны мы поддержим все законы, которые нужны для наведения порядка на энергорынке и держать прожектор над чиновниками НКРЭКУ. Как видим, только общественное внимание и депутатское давление позволяют затормозить разрушение украинской экономики и развертывание множества схематозоів", - считает депутат.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн/МВт-час.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, роста безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними.

Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.