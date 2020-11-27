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Если тариф на передачу электроэнергии повысят, это негативно скажется на курсе доллара, - эксперт

Киев, Пятница 27 ноября 2020 15:26
Если тариф на передачу электроэнергии повысят, это негативно скажется на курсе доллара, - эксперт
Фото: линии электропередач (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Повышение тарифа на передачу электроэнергии ударит по промышленности, которая вынуждена будет сокращать работников, приведет к росту цен и курсу доллара.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, повышение тарифа на передачу тока станет серьезным ударом для промышленности, которая и без того находится в кризисе. Увеличение себестоимости продукции из-за роста затрат на электроэнергию сделает ее неконкурентоспособной, и предприятия для выживания будут искать возможности сократить затраты, в частности путем увольнения работников.

"Фактически мы сейчас находимся в кризисе не с марта этого года, а с лета прошлого года. Я имею в виду металлургию. Поэтому все возможности для уменьшения себестоимости, для поиска возможности конкуренции на рынке уже исчерпаны. И были исчерпаны давно. Поэтому увеличение себестоимости будет иметь прямой эффект на то, что мы продадим меньше продукции, выпустим меньше продукции. Под вопросом будут рабочие места", - рассказал Каленков.

Он подчеркнул: за повышение тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса заплатят все украинцы, которые будут покупать их продукцию или услуги. Кроме того, рост цен на продукцию спровоцирует рост инфляции, а падение экспортной выручки из-за потери украинскими предприятиями конкурентоспособности на мировых рынках негативно скажется на курсе гривны.

"Заплатят за это все, это ошибочно предполагать, что это коснется только промышленности. В итоге все равно это перейдет на стоимость товаров для конечных потребителей и за это заплатят все граждане страны. Но наша продукция станет менее конкурентоспособной, мы меньше сможем продать на мировых рынках металлопродукции, одной из статей нашего экспорта. Это повлияет и на курс, и на инфляцию", - объяснил Каленков.

Напомним, НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% - с 240,23 грн /МВт-час до 312,76 грн /МВт-час.

Ранее экономический эксперт Андрей Новак подчеркнул: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги. А львовский ресторатор Андрей Худо сообщил, что учреждения после повышения тарифа на передачу электричества будут временно приостанавливать либо и вовсе замораживать работу.

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