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Тариф для населення було необхідно підвищити для ремонту державної генерації, - Міненерго

Фото: тариф для населення було необхідно підвищити для ремонту державної генерації (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Збільшення тарифу на електроенергію для населення було потрібно для відновлення пошкодженої росіянами державної генерації.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію. Підвищення тарифу – це вимушений крок, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів», - сказала вона.  
Гринчук нагадала, що через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії «Центренерго» та гідроелектростанції «Укргідроенерго». 
 
Водночас вона додала, що новий тариф на електроенергію у розмірі 4,32 грн/кВт-г покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам. 
 
"Діючий тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт-г двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн", - пояснила заступниця міністра енергетики. 
 
Нагадаємо, через російські обстріли в Україні пошкоджені всі великі тепло- та гідроелектростанції.

 

Раніше Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 4,32 грн/кВт-г.

Це рішення було прийняте через необхідність відновлення пошкоджених енергооб’єктів внаслідок масованих ракетних атак.

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Міненерго