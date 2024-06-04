Тариф для населення було необхідно підвищити для ремонту державної генерації, - Міненерго

"Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію. Підвищення тарифу – це вимушений крок, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів», - сказала вона.

Гринчук нагадала, що через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії «Центренерго» та гідроелектростанції «Укргідроенерго».



Водночас вона додала, що новий тариф на електроенергію у розмірі 4,32 грн/кВт-г покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.



"Діючий тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт-г двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн", - пояснила заступниця міністра енергетики.



Нагадаємо, через російські обстріли в Україні пошкоджені всі великі тепло- та гідроелектростанції.