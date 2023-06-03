Тариф на електроенергію. В Міненерго розповіли, чи будуть нові підвищення цьогоріч

За словами міністра, зараз не йдеться про наступні етапи підвищення тарифів, однак подальші рішення щодо їхнього перегляду можуть бути ухвалені, залежно від проходження опалювального сезону.

"Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося, як проходитиме опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження осінньо-зимового періоду і не рухати ціни надалі", - сказав міністр.

Зауважимо, що з 1 червня тариф на електроенергію в Україні зріс майже вдвічі. Водночас залишається так званий нічний тариф, який нижчий за звичайний.

Про особливості цього тарифу та про те, чи реально заощадити за його допомогою, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Детальніше про нові ціни та причини підвищення - у матеріалі "Світло здорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки".

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