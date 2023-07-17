Тариф на електроенергію був переглянутий через завдані збитки масованими обстрілами, - "Оператор ринку"

Він зазначив, що за оцінкою Світового банку, внаслідок обстрілів українській енергетичній інфраструктурі було завдано 11 млрд доларів збитків і вони постійно зростають, адже обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах продовжуються.

"Ті збитки, що були нанесені внаслідок ворожих атак є значними і відповідно потребують компенсації для того, аби підготуватися до наступного осінньо-зимового періоду. Саме це було причиною для встановлення нових тарифів на електричну енергію", - наголосив Гавва.

Очільник "Оператору ринку" також підкреслив, що зараз триває наймасштабніша за часів незалежності ремонтна кампанія енергосистеми.

Гавва додав, що наразі можна сплачувати менше за тарифом на електричну енергію, спожиту між 23:00 та 07:00 годиною. Він вдвічі нижчий за стандартний і складає 1,32 грн.

"Тому актуальна наразі пропозиція це встановлення 2-зонних лічильників, які дозволяють сплачувати вдвічі менше за спожиту вночі електроенергію", - підсумував він.

Раніше в Міністерстві енергетики нагадали, що субсидія допоможе вразливим категоріям населення перекривати різницю в тарифах на електроенергію.