В Танзании взорвалась цистерна с горючим, погибли более 60 человек

Фото: взрыв в Танзании (скриншот)

Еще около 70 человек получили ранения

В Танзании сегодня днем, 10 августа, из-за взрыва цистерны с горючим погибли 62 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как сообщается, в восточной части Танзании в субботу, 10 августа, взорвалась поврежденная автоцистерна с горючим. Отмечается, что на момент взрыва возе цистерны скопилось много людей, они пытались откачать из нее топливо. В результате взрыва погибли 62 человека, еще около 70 человек получили ранения.

По словам очевидцев, в Морогоро около десятка человек собрались вокруг цистерны с топливом после того, как она попал в аварию ранее в субботу, люди пытались откачать топливо, в это время цистерна загорелась.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром, 10 августа, в Копенгагене (Дания) произошел взрыв возле полицейского участка, обошлось без пострадавших. Как сообщалось, это уже второй взрыв в Копенгагене за последнюю неделю. Ранее взрыв был зафиксирован в здании местной налоговой, тогда пострадал один человек. В полиции пока не сообщили, связаны ли эти взрывы между собой.