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Танки Leopard 1 скоро будуть готові до відправки в Україну, - Міноборони Данії

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Субота 15 квітня 2023 13:46
Танки Leopard 1 скоро будуть готові до відправки в Україну, - Міноборони Данії Фото: танки Leopard 1 скоро будуть готові до відправки в Україну (wikipedia)
Автор: Сергій Пишкін

Данія вже скоро зможе відправити нашим воїнам свої танки Leopard 1. Компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft сьогодні відповідає за їхнє переобладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністерства оборони Данії.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та члени комітету з оборони та Ради із зовнішньої політики відвідали компанію Flensburger FFG у Фленсбурзі.

"Я дуже радий можливості запросити парламентських політиків на FFG, щоб вони також могли побачити, як далеко ми просунулися в процесі відновлення танків Leopard 1... І ми сподіваємося, що зможемо відправити їх в Україну дуже скоро", - заявив Поульсен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Данія сподівається поставити в Україну САУ Caesar вже наступного місяця.

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