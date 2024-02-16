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Танки і не лише. РФ втратила у боях за Авдіївку понад 400 одиниць техніки, - розвідка Британії

Ілюстративне фото: РФ втратила у боях за Авдіївку понад 400 одиниць техніки (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти у спробах взяти Авдіївку під свій контроль втратили понад 400 одиниць техніки. Йдеться про танки і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані британської розвідки, які наводить Міністерство оборони Британії у Twitter.

У британській розвідці нагадали, що росіяни активно намагаються окупувати Авдіївку з жовтня минулого року і вони "добилися поступового прогресу". У відповідь посилюються й українські захисники.

"Під час спроби захопити місто Росія втратила не менше 400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі осіб особового складу", - уточнили у розвідці.

Також там додали, що окупанти продовжують атаки в районі Бахмута, щоб взяти під свій контроль Часів Яр. Але з травня 2023, коли вони захопили Бахмут, успіху там росіяни не мають.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, ситуація у районі Авдіївки продовжує залишатися критичною. Росіяни кинули всі сили у спробах захопити місто. Вони активно використовують свою наземну техніку та авіацію штурмах позицій українських захисників.

Тим часом бійці ЗСУ продовжують тримати оборону та активно знищують ворога. Як розповіли сьогодні у Третій окремій штурмовій бригаді, їхні бійці вже знешкодили понад чотири тисячі російських солдатів.

У деяких місцях у районі міста на шістьох наших захисників припадає сотня окупантів.

Більш детально про ситуацію навколо міста в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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