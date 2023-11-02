Танки і БТР були знищені. Українські бійці відбили атаку росіян під Авдіївкою (відео)

Сили оборони України поблизу Авдіївки виявили ворожу колону техніки, яка йшла на штурм у районі міста. Українські бійці знищили всі танки та БТР ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду .

"Авдіївка. Окупанти кинули безпрецедентну кількість свого особового складу й техніки на цей напрямок та не полишають спроб оточити місто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат.

На відео можна побачити, як 47 окрема механізована бригада разом із суміжними підрозділами ліквідовують окупантів.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Його називають наймасштабнішим з 2014 року.

ЗСУ оцінюють втрати окупантів під Авдіївкою з 10 жовтня у 6500 осіб. Сили оборони назвали наступ РФ під Авдіївкою найбільшою поразкою росіян.

У Генштабі зазначають, що у районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто. Речник Генштабу також підтверджує, що окупанти активізувалися біля Мар'їнки.