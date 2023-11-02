Танки і БТР були знищені. Українські бійці відбили атаку росіян під Авдіївкою (відео)
Сили оборони України поблизу Авдіївки виявили ворожу колону техніки, яка йшла на штурм у районі міста. Українські бійці знищили всі танки та БТР ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду.
"Авдіївка. Окупанти кинули безпрецедентну кількість свого особового складу й техніки на цей напрямок та не полишають спроб оточити місто", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат.
На відео можна побачити, як 47 окрема механізована бригада разом із суміжними підрозділами ліквідовують окупантів.
Бої за Авдіївку
Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Його називають наймасштабнішим з 2014 року.
ЗСУ оцінюють втрати окупантів під Авдіївкою з 10 жовтня у 6500 осіб. Сили оборони назвали наступ РФ під Авдіївкою найбільшою поразкою росіян.
У Генштабі зазначають, що у районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто. Речник Генштабу також підтверджує, що окупанти активізувалися біля Мар'їнки.
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