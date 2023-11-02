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Танки и БТР были уничтожены. Украинские бойцы отбили атаку россиян под Авдеевкой (видео)

Авдеевка, Четверг 02 ноября 2023 19:42
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Танки и БТР были уничтожены. Украинские бойцы отбили атаку россиян под Авдеевкой (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины вблизи Авдеевки обнаружили вражескую колонну техники, которая шла на штурм в районе города. Украинские бойцы уничтожили все танки и БТР врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду.

"Авдеевка. Оккупанты бросили беспрецедентное количество своего личного состава и техники на это направление и не оставляют попыток окружить город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наши воины стойко держат оборону, нанося российским захватчикам значительные потери.

На видео можно увидеть, как 47 отдельная механизированная бригада вместе со смежными подразделениями ликвидируют оккупантов.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Его называют самым масштабным с 2014 года.

ВСУ оценивают потери оккупантов под Авдеевкой с 10 октября в 6500 человек. Силы обороны назвали наступление РФ под Авдеевкой величайшим поражением россиян.

В Генштабе отмечают, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город. Спикер Генштаба также подтверждает, что оккупанты активизировались возле Марьинки.

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