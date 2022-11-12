Танки, артилерія та бронемашини. Гуменюк розповіла про покинуту росіянами на правому березі Дніпра техніку

На звільнених територіях півдня українські військові виявили російські танки, артилерію та бронемашини. Втікаючи, ворог не зміг переправити через Дніпро чимало техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

Речниця зазначила, що окупанти основну масу намагалися евакуювати та переміщувати навіть тими альтернативними переправами, які для цього не передбачені.

"Техніка є (покинута окупантами - ред.). Вона розосереджена. Нашими підрозділами зафіксовані покинуті артилерійські установки, танки та бронемашини. По полях збираємо те, що є, що придатне - обов'язково повернемо вже як снаряди у зворотний бік", - сказала Гуменюк.

Вона також додала, що є багато замінованих територій та "пасток", які залишили росіяни, зокрема розтяжок. Тому повертатися на деокуповані території поки зарано та небезпечно для цивільних.

"Загарбники під час відступу мінували об'єкти критичної інфраструктури, припиняли електропостачання, обривали водогони та газопроводи, погіршували ситуацію з теплопостачанням. Тому дуже багато комунікацій пошкоджено. Відновлювати їх під обстрілами дуже складно. Рекомендуємо утриматися від повернення", - підсумувала керівниця пресцентру ОК "Південь".