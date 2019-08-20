На танкере в Черном море погибли два украинских моряка

В результате отравления метиловым спиртом на борту танкера в Черном море погибли два украинских моряка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Юг".

Соответствующие данные подтвердила пресс-служба Росморречфлота.

"В ночь на вторник в Морского спасательно-координационного центра Новороссийска поступило сообщение от капитана судна" Магус "(флаг Панамы) о том, что на борту находятся два человека с признаками отравления метиловым спиртом. Один из мужчин погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег были направлены спасательный буксир, однако во время транспортировки мужчина скончался ", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудник пресс-службы отметил, что один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос.

"Оба погибших - граждане Украины", - добавили в ведомстве.

Танкер находится в Черном море в районе порта Тамань. Команда судна - 35 человек.

Как писало РБК-Украина, в мае 2018 года возле берегов Африки на сухогрузе Atlantic Harmony умерли два моряка из Украины. При этом о смерти моряков в МВД узнали только от семей погибших. По их словам, предварительной причиной гибели двух членов экипажа является отравление. На текущий момент компания-владелец Atlantic Harmony не рассказывает о том, что именно стало причиной смерти двух членов экипажа из Украины.

Напомним, в 2009 году в акватории Черного моря на сухогрузе с украинской командой от интоксикационного отравления умер украинский моряк, еще четыре моряка госпитализированы.