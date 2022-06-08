"Тампа" сравняла счет в финале Восточной конференции НХЛ против "Рейнджерс"

НХЛ, Восточная конференция, плей-офф, финал, 4-й матч

"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс" – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: Марун, 02:38, Кучеров, 33:07, Стэмкос, 44:56, Палат, 59:51 – Панарин, 56:27

"Лайтнинг" повели в счете на старте первого периода. Это Богосян ворвался в зону атаки, однако Шестеркин парировал удар защитника. Но на добивании вовремя оказался Марун и отправил шайбу в ворота.

Закрепил преимущество "Тампы" Кучеров во втором периоде. Палат передачей организовал россиянину выход 1 в 0, а тот уверенно разобрался с соотечественником. На старте же третьей 20-минутки Стэмкос сделал счет разгромным, добив шайбу после парированного удара Палата.

"Рейнджерс" сумели размочить счет под занавес поединка. Затяжная атака "Нью-Йорка" в большинстве завершилась точным броском Панарина. Но на большее гостей не хватило. Более того, в последней атаке "Тампы" Палат к двум передачам добавил еще и гол.

Итак, "Тампа-Бэй" сравняла счет в серии до четырех побед (2:2). Следующий поединок команды сыграют в Нью-Йорке 10 июня.