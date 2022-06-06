"Тампа" размочила счет в финальной серии Восточной конференции НХЛ против "Рейнджерс"

НХЛ, Восточная конференция, плей-офф, финал, 3-й матч

"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс" – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Шайбы: Кучеров, 30:50, Стэмкос, 41:22, Палат, 59:18 – Зибанеджад, 27:37, Крайдер, 29:44

После безголевого первого периода команды разогрелись во второй 20-й минутке. Для начала "Рейнджерс" забросили дважды в большинстве: Зибанеджад броском со средней дистанции открыл счет, а две минуты спустя в такой же комбинации Василевский отразил удар шведа, но Крайдер сыграл на добивании из "пятака".

"Тампе" удалось быстро сократить отрыв. Кучеров завершил затяжную атаку флоридцев в большинстве точным броском из зоны правого нападающего. На старте третьего периода Стэмкос воспользовался передачей Перри. Когда же показалось, что овертайма не избежать "Лайтнинг" вырвали победу – после атаки с левого фланга дальнюю стойку замкнул Палат, рывок которого упустил Зибанеджад.

Итак, "Тампа-Бэй" одержала первую победу и сохранила интригу в финальной серии (1:2 в пользу "Рейнджерс"). Следующий поединок тоже состоится во Флориде – 8 июня.