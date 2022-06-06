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"Тампа" размочила счет в финальной серии Восточной конференции НХЛ против "Рейнджерс"

Фото: Палат только что вырвал победу для "Тампы" (twitter.com/tblightning)
Автор: Антон Федорцив

Первой победой "Тампы-Бэй Лайтнинг" завершился третий поединок финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Восточная конференция, плей-офф, финал, 3-й матч

"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс" – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Шайбы: Кучеров, 30:50, Стэмкос, 41:22, Палат, 59:18 – Зибанеджад, 27:37, Крайдер, 29:44

После безголевого первого периода команды разогрелись во второй 20-й минутке. Для начала "Рейнджерс" забросили дважды в большинстве: Зибанеджад броском со средней дистанции открыл счет, а две минуты спустя в такой же комбинации Василевский отразил удар шведа, но Крайдер сыграл на добивании из "пятака".

"Тампе" удалось быстро сократить отрыв. Кучеров завершил затяжную атаку флоридцев в большинстве точным броском из зоны правого нападающего. На старте третьего периода Стэмкос воспользовался передачей Перри. Когда же показалось, что овертайма не избежать "Лайтнинг" вырвали победу – после атаки с левого фланга дальнюю стойку замкнул Палат, рывок которого упустил Зибанеджад.

Итак, "Тампа-Бэй" одержала первую победу и сохранила интригу в финальной серии (1:2 в пользу "Рейнджерс"). Следующий поединок тоже состоится во Флориде – 8 июня.

К слову, на Западе "Колорадо" оказался на расстоянии одной победы в серии против "Эдмонтона".

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