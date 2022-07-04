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Таможенные органы Турции задержали российское судно с украденным украинским зерном: начато следствие

Фото: таможенные органы Турции задержали российское судно с украденным украинским зерном (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Таможенные органы Турции задержали российское судно с украденным украинским зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара для "Укринформа".

"У нас есть полное сотрудничество (с турецкой стороной, - ред.). Судно сейчас стоит перед входом в порт, оно задержано таможенными органами Турции", - подчеркнул Боднар и добавил, что дальнейшую судьбу корабля будет решать в понедельник группа турецких следователей.

Боднар выразил надежду, что "судно арестуют, имущество конфискуют и привлекут к ответственности всех причастных к этой сделке".

По его словам, будет проведен специальный анализ этого зерна, которое вывозится с территории Украины - с тем, чтобы вообще прекратить поставки с территории оккупированного Крыма.

Как известно, Россия на официальном уровне ворует украинское зерно и металлопродукцию с оккупированных украинских территорий. Так, согласно данным "Миротворец SeaKrime", сейчас наблюдаются восемь кораблей, которые доставляют зерно из оккупированных Россией портов непосредственно в турецкие порты.

Также мародеры воруют украинскую металлопродукцию: корабль РМ3, груженый металлом с заводов Азовсталь и ММК им. Ильича в Мариуполе, сделал уже три рейса в Ростов, поставляя туда краденое.

В свою очередь, компания "Метинвест" обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой возбудить уголовное дело по факту грабежа, а также обратилась к международным партнерам и операторов морских портов, в том числе турецких, с просьбой не покупать краденую продукцию, а сразу сообщать компанию.

Как заявила директор по правовому обеспечению компании Светлана Романова, похищение украинской продукции Россией является военным преступлением, за которое предусмотрено наказание по нормам международного уголовного суда.

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