"Там, де Дім". У Києві відкрили виставку ізраїльської художниці Зої Сєвєр, родом з України

26 червня у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві відкрилась атмосферна виставка Зої Сєвєр - ізраїльської художниці, яка народилася у Львові.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Посольства Держави Ізраїль в Україні.
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Зоя Сєвєр - ізраїльська художниця, яка народилася в українському Львові.
У віці 16 років вона, разом із батьками, переїхала до Ізраїлю. Зараз живе та працює в Тель-Авіві.
Закінчила Єрусалимську академію мистецтв і дизайну "Бецалель", отримавши фах архітектора.
Після російського вторгнення в Україну художниця взяла активну участь у створенні волонтерської групи, яка забезпечує захисною амуніцією бійців Збройних сил України.
Є засновницею фонду "Об'єднані люди планети", в межах діяльності якого реалізується проєкт "Вікно в мир" - художниця разом із дітьми розмальовує стіни укриттів.
Крім того, Зоя Сєвєр - інструкторка "Коаліції травми" в Україні.
Її художні роботи можна знайти в музеях і приватних колекціях Ізраїлю, України, США, Канади, Іспанії, Франції, Німеччини, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Нідерландів і Казахстану.
Виставка Зої Сєвєр під назвою "Там, де Дім" відкрилась у Києві за підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні.
Ця підбірка картин виконана у характерній для художниці техніці яскравих кольорів олії та акрилу.
Кожна картина - це враження або спогад. Образ міста, який передає його атмосферу та магію:
"Ізраїль, навіть після двох тисяч років розсіяння, був для євреїв цією точкою опору, тим Домом, який треба було повернути і відновити. Земля, буквально, викуплена у чужинців... Полита кров'ю захисників, засіяна кістками першопроходців...", - нагадали у прес-службі посольства.
Виставка "Там, де Дім", нагадує про місце, що дає сили жити.
Місце, куди хочеться повертатись. Дім, який сам повертається у снах, знову і знову.
"Виставка Зої Сєвєр показує Ізраїль таким, яким ми його знаємо та любимо - яскравим, кольоровим, теплим та життєрадісним", - констатував, відкриваючи виставку, Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю Міхаель Бродський.
У прес-службі посольства нагадали, що "у вирі турбулентності, в яку поступово скочується увесь світ, нам часто бракує можливості зупинитися, замислитися, згадати, заради чого ми рухаємося уперед".
"Сонячні ранки. Барвисті міста. Вранішня чашка кави на столі. Радість буття у тому місці, де почуваєшся сильним. Там, де Дім. Виставка Зої Сєвер - така зупинка", - розповіли українцям і гостям столиці.
Йдеться про "момент істини, яка здається банальною, поки не пройшовши розпач і зневіру, руйнації і втрати, надлюдське напруження сил і марноту зусиль, не усвідомлюєш її вартість".
Листівку часів нашого дитинства, підписану бабусі на День народження: "Бажаю мирного неба, щастя й добробуту, любові і злагоди". Мирного неба...
Отже, ця виставка поєднує всіх - українців та ізраїльтян, воїнів та митців, мрійників і прагматиків.
Звичайних людей у надзвичайних обставинах. Тих, хто стоїть на межі заради свого власного Дому.
"Раджу всім побувати на цій виставці та відчути атмосферу Ізраїлю", - підсумував Бродський.
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