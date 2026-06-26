"Там, де Дім". У Києві відкрили виставку ізраїльської художниці Зої Сєвєр, родом з України

Головне: Локація : виставка картин "Там, де Дім" ізраїльської художниці українського походження відкрилась у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві.

: виставка картин "Там, де Дім" ізраїльської художниці українського походження відкрилась у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Не просто художниця : Зоя Сєвєр - родом зі Львова, вона активно допомагає бійцям ЗСУ, розмальовує з дітьми укриття, виступає інструкторкою "Коаліції травми" в Україні.

: Зоя Сєвєр - родом зі Львова, вона активно допомагає бійцям ЗСУ, розмальовує з дітьми укриття, виступає інструкторкою "Коаліції травми" в Україні. Унікальність картин : полотна художниці виконані у техніці яскравих кольорів, передають атмосферу Ізраїлю та відчуття Дому - місця сили, що зараз так щемливо відгукується українцям.

: полотна художниці виконані у техніці яскравих кольорів, передають атмосферу Ізраїлю та відчуття Дому - місця сили, що зараз так щемливо відгукується українцям. Посил виставки: "Там, де Дім" - мистецька "зупинка", яка поєднує два народи та нагадує про цінність мирного неба та боротьби за своє, рідне.

Що важливо знати про Зою Сєвєр

Зоя Сєвєр - ізраїльська художниця, яка народилася в українському Львові.

У віці 16 років вона, разом із батьками, переїхала до Ізраїлю. Зараз живе та працює в Тель-Авіві.

Закінчила Єрусалимську академію мистецтв і дизайну "Бецалель", отримавши фах архітектора.

Після російського вторгнення в Україну художниця взяла активну участь у створенні волонтерської групи, яка забезпечує захисною амуніцією бійців Збройних сил України.

Є засновницею фонду "Об'єднані люди планети", в межах діяльності якого реалізується проєкт "Вікно в мир" - художниця разом із дітьми розмальовує стіни укриттів.

Крім того, Зоя Сєвєр - інструкторка "Коаліції травми" в Україні.

Її художні роботи можна знайти в музеях і приватних колекціях Ізраїлю, України, США, Канади, Іспанії, Франції, Німеччини, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Нідерландів і Казахстану.

Зоя Сєвєр на своїй виставці у Києві (фото: надане РБК-Україна)

Чим унікальна ця виставка картин

Виставка Зої Сєвєр під назвою "Там, де Дім" відкрилась у Києві за підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні.

Ця підбірка картин виконана у характерній для художниці техніці яскравих кольорів олії та акрилу.

Кожна картина - це враження або спогад. Образ міста, який передає його атмосферу та магію:

хазяйновиті чорні та білі коти на дахах будиночків Єрусалиму;

біблійний білий віслючок, який ходить по вулицях Старого міста як "привид вічності" тощо.

Одна з картин Зої Сєвєр (фото: надане РБК-Україна)

"Ізраїль, навіть після двох тисяч років розсіяння, був для євреїв цією точкою опору, тим Домом, який треба було повернути і відновити. Земля, буквально, викуплена у чужинців... Полита кров'ю захисників, засіяна кістками першопроходців...", - нагадали у прес-службі посольства.

Виставка "Там, де Дім", нагадує про місце, що дає сили жити.

Місце, куди хочеться повертатись. Дім, який сам повертається у снах, знову і знову.

"Виставка Зої Сєвєр показує Ізраїль таким, яким ми його знаємо та любимо - яскравим, кольоровим, теплим та життєрадісним", - констатував, відкриваючи виставку, Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю Міхаель Бродський.

У прес-службі посольства нагадали, що "у вирі турбулентності, в яку поступово скочується увесь світ, нам часто бракує можливості зупинитися, замислитися, згадати, заради чого ми рухаємося уперед".

"Сонячні ранки. Барвисті міста. Вранішня чашка кави на столі. Радість буття у тому місці, де почуваєшся сильним. Там, де Дім. Виставка Зої Сєвер - така зупинка", - розповіли українцям і гостям столиці.

Кожна картина Зої Сєвєр має власну унікальну атмосферу (фото: надане РБК-Україна)

Йдеться про "момент істини, яка здається банальною, поки не пройшовши розпач і зневіру, руйнації і втрати, надлюдське напруження сил і марноту зусиль, не усвідомлюєш її вартість".

Листівку часів нашого дитинства, підписану бабусі на День народження: "Бажаю мирного неба, щастя й добробуту, любові і злагоди". Мирного неба...

Отже, ця виставка поєднує всіх - українців та ізраїльтян, воїнів та митців, мрійників і прагматиків.

Звичайних людей у надзвичайних обставинах. Тих, хто стоїть на межі заради свого власного Дому.

"Раджу всім побувати на цій виставці та відчути атмосферу Ізраїлю", - підсумував Бродський.