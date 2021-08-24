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Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары. Если найдут - арестуют

Автор: Дмитрий Левицкий

Захватившие власть в Афганистане боевики радикального движения "Талибан" запретили вывозить из страны доллары и драгоценности. Запрет касается как наземного перемещения, так и воздушного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя "Талибана".

Как заявили талибы, вывоз с территории Афганистана американской валюты - строго запрещен.

"Обнаруженные доллары или драгоценности будут немедленно конфискованы, а с людьми, которые их попытаются вывезти, будут разбираться по закону", - подчеркнул представитель "Талибана".

В случае обнаружения у человека, который будет следовать из Афганистана, вышеназванных вещей, он будет арестован.

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АфганистанТалибан