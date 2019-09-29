Талибы похитили членов избиркома в Афганистане

Боевики террористической организации "Талибан" похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в провинции Парван. Об этом сообщает Ariana News.

Глава центра Независимой избирательной комиссии (НИК) в провинции Парван Абдула Кахару Вахабу Сафи заявил, что "боевики похитили семь сотрудников НИК, члена Комиссии по жалобам на выборах и семерых наблюдателей".

В свою очередь пресс-секретарь губернатора провинции Вахида Шахкар сообщила изданию, что были похищены только восемь сотрудников избирательной комиссии, "когда они возвращались домой из избирательных участков". Она отметила, что старейшины племен выступили посредниками в деле освобождения похищенных.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Афганистане продлили время голосования на президентских выборах на два часа в связи с сообщениями об актах насилия. Власти страны продолжили время голосования на два часа, учитывая сообщения о том, что несколько избирательных участков закрывались из-за угрозы безопасности людей.

При этом на пресс-конференции в Кабуле глава независимой избирательной комиссии страны Гава Алам Нуристани выразил удовлетворение ходом голосования на выборах.