Талибы перекрыли дороги в аэропорт Кабула для афганцев

Пресс-секретарь радикального движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что выезд из Афганистана разрешен теперь только для иностранцев.

По его словам, талибы не позволят США вывозить из аэропорта в Кабуле жителей Афганистана. Это якобы связано с опасениями о том, что страна потеряет таких специалистов, как врачи и инженеры или люди погибнут в давке.

"Мы просим (американцев) остановить этот процесс. Этой стране нужен их опыт. Их нельзя везти в другие страны", - заявил представитель талибов.