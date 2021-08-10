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Талибы контролируют больше половины территории Афганистана, - Reuters

Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики радикального движения "Талибан" контролируют около 65% территории Афганистана и угрожают захватить столицы 11 провинций. Стратегия талибов заключается в захвате границы на севере, западе и юге, а затем подойти к Кабулу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщил изданию представитель структур ЕС, в настоящее время "Талибан" контролирует порядка 65% территории Афганистана. Боевики угрожают захватить столицы 11 провинций и пытаются лишить правительство в Кабуле поддержки на севере страны.

По словам собеседника агентства, стратегия талибов заключается в том, чтобы захватить северные районы страны, а также основные пограничные переходы на севере, западе и юге, а затем перейти в наступление на Кабул.

При этом дипломат отметил, что возможности правительственных войск сильно ограничены выводом американских военных.

Напомним, по состоянию на 9 августа талибы захватили шесть столиц афганских провинций: Саманган, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз и Тахар.

Отметим, ВВС США наносят авиаудары по талибам. Так, 10 августа воздушным ударам подверглись базы боевиков к северу от Кабула, в провинциях Балх, Гильменд и Каписа.

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ТалибанАфганистанКабул