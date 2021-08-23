Талибы готовятся к штурму Панджшерской долины

Руководство единственной неподконтрольной талибам провинции Афганистана Панджшер выдвинуло ультиматум исламскому движению "Талибан".

Северный альянс, как называется движение сопротивления талибам, потребовал децентрализацию и построение новой системы правления, которая обеспечит социальную справедливость, равенство, права и свободу для всех. Если талибы откажуться от переговоров, то их ждет долгое сопротивление по всему Афганистану.

Как передает Al Arabiya, "Талибан" поставил ультиматум, требуя чтобы глава сопротивления Ахмад Масуд сдался в течении 4 часов, иначе талибы начнут штурм провинции и всей Панджшерской долины. Талибы записали специальное видео для самопровозглашенного лидера сопротивления Ахмада Масуда, которое сопровождалось кадрами передвижения талибов в Панджшер.

Ахмад Масуд -сын знаменитого афганского полевого командира Ахмада Шах Масуда - заявил, что сдаваться не намерен. По его словам, это талибы должны пойти на уступки и сформировать правительство, в которое войдут представители всех сил. Если "Талибан" откажется от диалога, сказал Ахмад, война неминуема.