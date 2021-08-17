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"Талибан" объявил "амнистию" чиновникам правительства Афганистана и призвал вернуться к работе

Автор: Инна Собора

В Афганистане представители движения "Талибан" объявили "всеобщую амнистию" для бывших правительственных чиновников. Их призвали возобновить работу в госучреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Согласно выпущенного заявления, талибы обещают, что в Кабул вернется "повседневная жизнь".

"Для всех объявлена всеобщая амнистия... так что вы должны начать свою повседневную жизнь с полной уверенностью", - говорится в заявлении талибов, через два дня после того, как они захватили столицу Афганистана и установили свою власть.

Напомним, накануне талибы без боя заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и признал военное поражение.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Победа талибов, бегство президента и хаос в Кабуле: что происходит в Афганистане".

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ТалибанАфганистан