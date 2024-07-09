Тактичний медик з УПЦ розповів, як військові на фронті ставляться до священників

Намісник каже, що вже тричі був на фронті. Їздить настільки часто, наскільки дозволяє завантаження монастирем.

"На нулі" нейтрально ставляться до того що він священник УПЦ, бо на фронт їде передусім рятувати життя хлопців, як тактичний медик, але якщо заходить питання про віру, то ніколи не приховує, що є священиком.

"Розумієте, там люди дивляться не на назви, не на картинку. Вони дивляться на те, що ти робиш, наскільки ти готовий заради ближнього ризикувати своїм життям, наскільки ти готовий впрягатися заради того, щоб урятувати життя людини, щоб працювати в команді", - каже архімандрит.

Він також розповів, що коли служив в Іраку капеланом, мусульмани теж дуже шанобливо ставилися до нього, зокрема й тому що був представником православної церкви.

"Це один з моментів, який я хотів би змінити в нашому житті. Впевнений, тоді було б менше конфліктів. Це важливо особливо зараз, коли потрібна консолідація українського суспільства перед спільним ворогом", - додає він.

"Я вважаю себе патріотом і доводжу це не словом, а справами. Там, на фронті, моє головне завдання - щоб людина залишилася живою, щоб вона повернулася додому і з нею було все гаразд. І наша Церква також: скільки волонтерської допомоги було зібрано, скільки парафіян наших зараз воює, захищає незалежність України. Кожен другий на фронті чи задіяний у волонтерстві. Тому що ми хочемо тут, на своїй землі, у вільній країні, жити та вірити у Христа", - сказав намісник.