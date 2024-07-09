Тактический медик из УПЦ рассказал, как военные на фронте относятся к священникам

Наместник говорит, что уже трижды был на фронте. Ездит настолько часто, насколько разрешает загрузка монастырем.

"На нуле" нейтрально относятся к тому, что он священник УПЦ, потому что на фронт едет прежде всего спасать жизнь ребят как тактический медик, но если заходит вопрос о вере, то никогда не скрывает, что является священником.

"Понимаете, там люди смотрят не на названия, не на картинку. Они смотрят на то, что ты делаешь, насколько ты готов ради ближнего рисковать своей жизнью, насколько готов впрягаться ради того, чтобы спасти жизнь человека, чтобы работать в команде", – говорит архимандрит.

Он также рассказал, что когда служил в Ираке капелланом, мусульмане тоже очень уважительно относились к нему, в том числе и потому, что был представителем православной церкви.

"Это один из моментов, который я хотел бы изменить в нашей жизни. Уверен, тогда было бы меньше конфликтов. Это важно особенно сейчас, когда необходима консолидация украинского общества перед общим врагом", - добавляет он.

"Я считаю себя патриотом и доказываю это не словом, а делами. Там, на фронте, моя главная задача - чтобы человек остался жив, чтобы он вернулся домой и с ним было все в порядке. И наша Церковь также: сколько волонтерской помощи было собрано, сколько прихожан наших сейчас воюет, защищает независимость Украины. Каждый второй на фронте или задействован в волонтерстве. Потому что мы хотим здесь, на своей земле, в свободной стране жить и верить во Христа", - сказал наместник.