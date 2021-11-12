Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта
В Украине начали проверять безопасность транспорта. Патрульная полиция будет контролировать автомобили такси, грузовики и автобусы, а вот частного транспорта пока это не касается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.
Так, с 12 ноября патрульные полицейские начинают использовать специализированные автомобили для проверки безопасности транспорта - мобильные диагностические станции.
Что будут проверять
Правоохранители будут контролировать соответствие технического состояния транспорта установленным правилам безопасности дорожного движения.
В частности, полицейские будут:
- измерять параметры света фар;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- анализировать выбросы выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- измерять коэффициент дымности двигателей на дизеле;
- измерять уровень внешнего шума транспорта;
- определять суммарный люфт рулевого управления;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Какой транспорт будут проверять
Проверке будут подлежать:
- грузовики более 3,5 тонн и прицепы к ним,
- автобусы,
- такси,
- автомобили, которые перевозят опасный груз,
- отдельный специализированный транспорт,
- легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.
Вместе с тем, проверка не касается частного легкового транспорта.
Как выглядят диагностические станции
Фото: мобильная диагностическая станция (facebook.com/Bilosh)