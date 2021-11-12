UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Такси, автобусы и грузовики. В Украине начали проверять безопасность транспорта

Автор: Ирина Гамерская

В Украине начали проверять безопасность транспорта. Патрульная полиция будет контролировать автомобили такси, грузовики и автобусы, а вот частного транспорта пока это не касается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

Так, с 12 ноября патрульные полицейские начинают использовать специализированные автомобили для проверки безопасности транспорта - мобильные диагностические станции.

Что будут проверять

Правоохранители будут контролировать соответствие технического состояния транспорта установленным правилам безопасности дорожного движения.

В частности, полицейские будут:

  • измерять параметры света фар;
  • измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
  • анализировать выбросы выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
  • измерять коэффициент дымности двигателей на дизеле;
  • измерять уровень внешнего шума транспорта;
  • определять суммарный люфт рулевого управления;
  • проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Какой транспорт будут проверять

Проверке будут подлежать:

  • грузовики более 3,5 тонн и прицепы к ним,
  • автобусы,
  • такси,
  • автомобили, которые перевозят опасный груз,
  • отдельный специализированный транспорт,
  • легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.

Вместе с тем, проверка не касается частного легкового транспорта.

Как выглядят диагностические станции

Фото: мобильная диагностическая станция (facebook.com/Bilosh)

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движение