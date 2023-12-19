Такого не було 40 років. Найцінніший гравець НБА встановив нетипове досягнення

Центровий підтвердив високий рівень у протистоянні з "Чикаго". "Буллз" хоч і виграли поєдинок, але дозволили MVP асоціації-2023 набрати 40 очок.

Ембіід став першим баскетболістом свого амплуа з 1982 року, який 12 матчів поспіль набирав 30 пунктів і більше. За 37 хвилин у грі з "Чикаго" зірка "76-х" ще й додав 14 підбирань і 6 передач. Востаннє надвисоку результативність демонстрував Мозес Мелоун, який зробив "Філадельфію" чемпіоном у 1983-му.

Середні цифри камерунця в нинішньому сезоні – 34.4 очки, 11.8 підбирань, 6 передач і 1.1 перехоплення. Наразі кампанія 2023/24 є найрезультативнішо у кар'єрі зіркового центрового. "Севенті Сіксерс" посідають 3-тє місце в Східній конференції НБА.

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець Яунде, на студентському рівні виступав у складі "Канзас Джейгокс". На драфті НБА-2014 обраний "Філадельфією" під 3-м номером.

У лавах пенсильванців проводить сьомий сезон поспіль. Двічі став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату (2021/22, 2022/23). Цьогоріч визнаний Найціннішим гравцем асоціації, шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА.

Баскетболом почав займатися в 15 років, а до того захоплювався волейболом і футболом. Переїхати за океан допоміг Люк Мба а Муте, який захищав кольори "Мілуокі", "Сакраменто", "Міннесоти", "Філадельфії", "Кліпперс" і "Г'юстона".