Такого не було 30 років. Уряд Польщі проведе перемовини з фермерами, названо дату

Уряд Польщі проведе переговори з фермерами у понеділок, 26 лютого. Якщо вони відбудуться, то це буде прецедент, якого не було 30 років.

Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, пише РБК-Україна з посиланням на Polskieradio24 .

За його словами, мета міністерства - домовитися з аграріями.

" Встановлення певної дорожньої карти, час для вирішення наступних проблем, тому що це не політична дія, це стратегічна дія, яка має втілитися в те, що таких проблем не буде через 2 місяці", - сказав Колодзейчак.

Заступник міністра додав, що аграрії вкажуть своїх представників, які братимуть участь у переговорах з урядом. Міхал Колодзейчак сказав, що до кінця тижня вкаже місце, де відбудуться ці переговори. Він додав, що сьогодні буде говорити про це з міністром культури, щоб, за його словами, "місце мало відповідне значення для проблем".

Вимоги протестуючих фермерів

Переговори тривають відучора, наразі міністерство збирає вимоги протестувальників. Офіційні переговори, швидше за все, почнуться, як зазначалось, в понеділок, - за день до запланованої масової акції протесту фермерів у Варшаві.

Фермери вимагають обмеження імпорту українських товарів до Польщі та відступу від деяких анонсованих інституціями ЄС змін у сільському господарстві.

За словами польської влади, з обох питань ведуться переговори на рівні ЄС, але в той же час Міністерство сільського господарства не виключає самостійного запровадження деяких рішень, зокрема обмеження імпорту українських товарів. Які продукти потраплять у цей список обмежень і на які ще дії очікують аграрії, планується обговорити на робочих зустрічах.

Діалог України та Польщі

Водночас сьогодні, як пише видання, запланована розмова міністра сільського господарства Польщі Чеслава Сєкерського з українським колегою Миколою Сольським.

" Представники міністерства очікують від української сторони готовності до співпраці у врегулюванні питання імпорту українських товарів до Польщі. Якщо домовленості не буде досягнуто, Варшава може запровадити обмеження в односторонньому порядку", - йдеться в статті.

Ситуація на кордоні на 21 лютого

Польські фермери блокують шість напрямків на кордоні з Україною. Станом на ранок 21 лютого на території Польщі у чергах стоять близько 2500 вантажівок. Водночас ситуація на польсько-українському кордоні сьогодні відрізняється від вчорашньої, бо польські фермери почали пропускати легкові авто та автобуси.

При цьому у польському уряді погрожують ввести нові обмеження на імпорт української продукції, якщо Київ не погодиться співпрацювати. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський 21 лютого провів селектор. Зокрема, на зустрічі обговорили блокування кордону польськими фермерами та наступні кроки України, які "будуть дуже швидко".