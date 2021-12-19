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Не было такого 20 лет. В Антарктиде выпал рекордный уровень снега

Автор: Дмитрий Левицкий

На острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский" выпал рекордный уровень снега. Такой высоты полярники не фиксировали уже 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

"К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет аж... 2,75 м: это наибольшее значение за последние 20 лет", - сообщили в центре.

Предыдущий рекорд, как отметили в антарктическом центре, был установлен в 2016 году. Тогда уровень снега составил 2,65 метра, что на 10 сантиметров меньше, чем в этом году.

"На нашем острове и теперь снежит. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвиненки не пострадали", - добавили в центре.

Фото: в Антарктиде рекордный уровень снега (facebook.com/AntarcticCenter)

Напомним, в Антарктиде из-за рекордных снегопадов пингвинов засыпало прямо в гнездах.

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АнтарктидаАкадемик ВернадскийСнегопад