Что такое VPN и как им безопасно пользоваться: инструкция Госспецсвязи

Оккупанты на временно захваченных территориях пытаются присоединить украинцев в российских интернет-сетей, где стоит оборудование для фильтрации интернет-трафика, что позволило заблокировать множество украинских и международных веб-ресурсов. Чтобы избежать слежки и обойти ограничения, Госспецсвязи советует использовать VPN-сервисы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
VPN (Virtual Private Network) - это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса. При подключении к VPN создается защищенный канал между компьютером пользователя и VPN-сервером. Данные в нем надежно зашифрованы: ваш интернет-провайдер не узнает вашей локации и веб-ресурсов, которые вы посетили.
Обновленный IP-адрес обычно создается из другого города или страны. Например, вы можете войти в систему из Киева, находясь в Украине, но ваш IP-адрес будет указывать, что вы, например, в Лондоне, Великобритании.
VPN-сервисы позволяют пользоваться ресурсами, доступ к которым запрещен по географическому принципу или на основании решений органов власти. Благодаря VPN можно свободно посещать заблокированные сайты, достаточно лишь выбрать и загрузить приложение на свой компьютер или мобильное устройство.
Как выбрать VPN
При выборе платного VPN обратите внимание на следующие критерии:
Проверьте репутацию сервиса в поисковике - не было ли фактов утечки или продажи пользовательских данных.
Не используйте российских VPN, они, вероятно, могут отправлять данные российским спецслужбам.
Некоторые VPN-программы при загрузке могут необоснованно запрашивать доступ к данным пользователей. Насторожить должны те, которые спрашивают:
"Для обеспечения стабильного и безопасного соединения рекомендуем пользоваться платными VPN-сервисами. Обязательно скачивать приложения VPN-сервисов с официальных сайтов, соблюдая все лицензии и рекомендации поставщика", - отметили в пресс-службе.
Приложения, которые пользователь устанавливает не через официальные веб-ресурсы, могут в своем коде содержать уязвимости, которые позволят деанонимизировать пользователя.
С 7 мая 2022 года Российская Федерация начала перевод мобильных операторов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на свою систему нумерации телефонов. До этого они пользовались украинской системой нумерации.
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