Что такое VPN и как им безопасно пользоваться: инструкция Госспецсвязи

Что такое VPN

VPN (Virtual Private Network) - это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса. При подключении к VPN создается защищенный канал между компьютером пользователя и VPN-сервером. Данные в нем надежно зашифрованы: ваш интернет-провайдер не узнает вашей локации и веб-ресурсов, которые вы посетили.

Обновленный IP-адрес обычно создается из другого города или страны. Например, вы можете войти в систему из Киева, находясь в Украине, но ваш IP-адрес будет указывать, что вы, например, в Лондоне, Великобритании.

VPN-сервисы позволяют пользоваться ресурсами, доступ к которым запрещен по географическому принципу или на основании решений органов власти. Благодаря VPN можно свободно посещать заблокированные сайты, достаточно лишь выбрать и загрузить приложение на свой компьютер или мобильное устройство.

Когда стоит пользоваться VPN

При использовании незащищенных общедоступных сетей Wi-Fi для защиты своих данных.

Когда необходим защищенный доступ к интернет-сети и системам во время организации удаленной работы.

Чтобы защитить себя от вебсайтов, программ и сервисов, которые хотят отслеживать ваши действия.

Чтобы оператор или провайдер не мог отслеживать ваших действий в интернете.

Чтобы получить доступ к заблокированным оккупантом информационным ресурсам.

Как выбрать VPN

При выборе платного VPN обратите внимание на следующие критерии:

Защита. Лучше выбрать VPN, в котором есть шифрование военного класса (например, AES-256), ассортимент протоколов безопасности (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard и другие), защиту от утечки через DNS, технология TrustedServer, которая удаляет все ваши данные при каждом перезапуске, и функцию автоматического аварийного отключения (kill switch).

Поддержка операционных систем. Убедитесь, что VPN поддерживает операционные системы, которыми вы пользуетесь: Android, iOS, Windows и другие.

Количество одновременных активных устройств. Главное, чтобы вам хватило.

Стоимость. VPN бывают платные и бесплатные. Платные могут иметь лучший уровень защиты, более высокую скорость соединения, поддержку большего количества операционных систем.

Если пользуетесь бесплатным VPN

Проверьте репутацию сервиса в поисковике - не было ли фактов утечки или продажи пользовательских данных.

Не используйте российских VPN, они, вероятно, могут отправлять данные российским спецслужбам.

Некоторые VPN-программы при загрузке могут необоснованно запрашивать доступ к данным пользователей. Насторожить должны те, которые спрашивают:

доступ к личным данным;

запись на внешних накопителях;

изменение системных настроек;

управление локальными файлами;

доступ к журналам вызовов.

"Для обеспечения стабильного и безопасного соединения рекомендуем пользоваться платными VPN-сервисами. Обязательно скачивать приложения VPN-сервисов с официальных сайтов, соблюдая все лицензии и рекомендации поставщика", - отметили в пресс-службе.

Приложения, которые пользователь устанавливает не через официальные веб-ресурсы, могут в своем коде содержать уязвимости, которые позволят деанонимизировать пользователя.

С 7 мая 2022 года Российская Федерация начала перевод мобильных операторов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на свою систему нумерации телефонов. До этого они пользовались украинской системой нумерации.