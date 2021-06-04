Что такое DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж)?

DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж) – компания, которая предоставляет услуги трейдинга и вывода активов на мировой финансовый рынок.

DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж) основана профессиональными трейдерами, которые одновременно являются учредителями DivestiX, а, следовательно, предоставляют выгодные условия и постоянную поддержку для клиентов, основываясь на собственном опыте.

Недавно компания открыла партнерский офис по обслуживанию клиентов в Одессе по адресу.

Теперь, жители Одессы и области могу получить доступ к уникальным продуктам и инструментам компании.

Можно ли доверять компании?

Как и большинство новых брокерских компаний DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж) испытывает сильное давление со стороны недобросовестных конкурентов и мошенников, размещающих заведомо неправдивые, компрометирующие материалы и фейковые отзывы в сети.

Большинство негативных отзывов, которые утверждают, что DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж) не выводит сделки и обманывают клиентов, сфабрикованы и ничем не подтверждены. Нет ни одного надежного источника или ссылки на фактические доказательства, подтверждающие что DivestiX Brokerage цитата: “Мошенники, кидалово, развод, лохотрон”.

В основном, речь идёт о сайтах-вымогателях и сомнительных конкурентах, которые стараются очернить репутацию молодой компании, выходящей на рынок.

Несмотря на подобные манипуляции, DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж) прекрасно зарекомендовала себя на украинском рынке, о чем свидетельствует открытие нового партнерского представительства в Одессе по адресу.

Также, планируется открытие представительства и в других крупных городах Украины.

Реальные отзывы о DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж) из проверенных и достоверных источников можно найти в интернете, на официальных ресурсах, что говорит о высоком уровне доверия и профессионализме.

DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж) – это стабильность, безопасность и надежность; быстрое выполнение сделок, своевременный вывод средств, большое количество торговых инструментов, нацеленность на оптимальный результат и точный расчет.

В чем преимущества компании?

Первое, что стоит отметить это низкие спреды и комиссии, второе – минимальный порог входа – такие бенефиты на старте выделяют DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж) как организацию, чья миссия заключается в установлении доверительных и надежных клиентских отношений, а не во взыскании крупных сумм.

Стать одним из счастливых клиентов DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж) - очень просто!

Достаточно перейти по ссылке и открыть свой личный кабинет.

DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж) имеет лицензию на брокерскую деятельность, которая подтверждает осуществление правомерных действий в предоставлении услуг.

Основное преимущество DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж) – постоянный рост и развитие деятельности: получив результат, компания продолжает расширять свою активность.

Среди перспектив: получение лицензии на проведение деятельности на территории соседней Белоруссии.

Что получает клиент?

Удобный и простой в использовании личный кабинет: все сделки брокера отображаются сразу!

Наличие торговых счётов: Standard, ECN, PRO ECN, демо-счёт.

Условия торговли на FOREX, металлы, индексы, энергоресурсы, криптовалюты, ETF, CFD на акции.

Торговые платформы: Meta trader 5, Meta trader 4.

Meta Trader 5 – это мультиактивная платформа №1, которую трейдеры и инвесторы со всего мира выбирают для торговли на Forex, CFD, биржевыми инструментами и фьючерсами. Платформа предлагает расширенные инструменты для построения графиков и торговли, а также опции для автоматической торговли.

MetaTrader 4 - самая популярная торговая платформа Forex и CFD для трейдеров любого уровня подготовки по всему миру.

Отдельно клиент получает регламент бонусов от компании DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж)

Почему стоит выбрать именно трейдинг?

Трейдинг одно из самых многообещающих и высокоприбыльных направлений современного делового мира. Именно поэтому, заработок на финансовых рынках становится всё более и более популярен с каждым днём. DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж) дает возможность присоединиться к перспективам будущего с нуля.

Для этого мы создали специализированный бесплатный двухнедельный курс обучения. В результате вы полностью овладеете азами трейдинга и научитесь виртуозно использовать базовые инструменты аналитики. Полученные знания позволят почувствовать себя увереннее на торгах, помогут понять законы рынка и мгновенно применить теорию на практике.

DivestiX Brokerage (Дивестикс Брокеридж) приглашает всех на наши бесплатные семинары!

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